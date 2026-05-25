Sciopero trasporti a Roma il 29 maggio | metro bus e treni a rischio gli orari garantiti

Venerdì 29 maggio, trasporti pubblici a Roma e nel Lazio potrebbero subire disagi a causa di uno sciopero generale di 24 ore. Bus, metro, tram e treni potrebbero essere fortemente ridotti o fermi per l’intera giornata. Sono stati annunciati orari garantiti, ma non si escludono cancellazioni o limitazioni durante il giorno. Chi deve spostarsi è invitato a pianificare in anticipo, considerando possibili variazioni sui mezzi pubblici.

Chi dovrà spostarsi a Roma e nel Lazio venerdì 29 maggio farebbe bene a organizzarsi in anticipo: è stato infatti proclamato uno sciopero generale di 24 ore che potrebbe causare forti disagi su bus, metro, tram e treni. L’agitazione è stata indetta dai sindacati Cub, Sgb, Adl, Cobas e Usi e coinvolgerà il trasporto pubblico locale e parte del trasporto ferroviario nazionale. A rischio ci saranno i mezzi della rete ATAC, compresi i servizi gestiti dagli operatori in subaffidamento e il servizio a chiamata ClicBus. Possibili disagi anche sulle linee Cotral e sui bus degli operatori privati Autoservizi TroianiSap, Autoservizi TusciaBis e Atr. Secondo quanto comunicato, il servizio sarà comunque regolare nelle fasce di garanzia: fino alle ore 8:30. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Febbraio 2026, sciopero trasporti: orari e date di metro, treni e voli

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