Sciopero aerei voli a rischio l’11 maggio | si ferma EasyJet e disagi a Roma Napoli e Palermo Le fasce di garanzia

L’11 maggio uno sciopero nel settore aereo interesserà diverse città italiane, coinvolgendo il personale di varie compagnie. La protesta, proclamata a livello nazionale, si tradurrà in cancellazioni e ritardi di numerosi voli, con particolare attenzione negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Oltre alle azioni di EasyJet, ci saranno manifestazioni locali che coinvolgeranno piloti, assistenti di volo e personale di terra, creando disagi tra i passeggeri.

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Lo sciopero aerei di domani 11 maggio mette a rischio centinaia di collegamenti in tutta Italia. All’agitazione nazionale proclamata dal personale EasyJet si aggiungono le proteste locali in diversi aeroporti, che colpiranno piloti, assistenti di volo e servizi di terra. Ecco tutto quello che c’è da sapere su voli garantiti, orari delle proteste e possibili cancellazioni. Tutte le proteste. Oltre a EasyJet, infatti, dalle 12 alle 16 si fermeranno i lavoratori dei servizi di handling all’aeroporto di Palermo, con lo sciopero del personale di Asc Handling, Aviapartner e Gh Palermo. A Napoli e Roma si fermano i dipendenti di Enav dalle 10 alle 18, in una protesta proclamata da UilTrasporti.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sciopero EasyJet lunedì 11 maggio: a rischio molti voli da e per MalpensaMilano – Si annuncia un lunedì nero per il trasporto aereo, già provato da una situazione molto difficile con la guerra in Iran, con rotte a rischio... Leggi anche: Voli a rischio domani lunedì 11 maggio per lo sciopero dell'Enav e di Easyjet Argomenti più discussi: Voli a rischio domani 11 maggio, scioperi trasporto aereo: orari e fasce di garanzia; Trasporto aereo, l’11 maggio sciopero nazionale: orari, scali interessati e voli garantiti; Sciopero aerei 11 maggio, voli a rischio: maggiori disagi per chi vola da Roma e Easyjet; Sciopero aerei 11 maggio: voli a rischio cancellazione.