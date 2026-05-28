Dalle 21 di oggi, giovedì 28 maggio, alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, si svolge uno sciopero nazionale nel settore ferroviario, che fa parte di uno sciopero generale coinvolgente anche lavoratori pubblici e privati. Durante questa fascia oraria, i servizi ferroviari sono sospesi, mentre i mezzi pubblici e le scuole potrebbero subire interruzioni o riduzioni. Trenitalia e Italo hanno garantito i servizi minimi e orari di garanzia durante il periodo di sciopero.

Dalle 21 di oggi, giovedì 28 maggio, fino alle 21 di venerdì 29 maggio è in programma uno sciopero nazionale del comparto ferroviario inserito nell’ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione interesserà gran parte della rete dei trasporti italiani, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per treni, autobus, tram e metropolitane. L’agitazione coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e anche i collegamenti Italo. I disagi potrebbero estendersi lungo l’intera rete ferroviaria nazionale, soprattutto nelle ore centrali della giornata di venerdì 29 maggio. Leggi anche: Sciopero trasporti, cambia tutto: non sarà più il 29 settembre Settori coinvolti nello sciopero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sciopero 28 e 29 maggio: fermi treni, scuola e mezzi pubblici. Orari garantiti da Trenitalia e Italo

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