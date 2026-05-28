Sciopero generale venerdì 29 maggio dai treni alla scuola e alla sanità | tutti i servizi coinvolti e gli orari garantiti

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero generale che interesserà tutti i settori pubblici e privati, con cortei in diverse città. Tra i servizi coinvolti ci sono trasporti, scuola e sanità. Le aziende e le istituzioni hanno comunicato le fasce orarie garantite per l’erogazione dei servizi essenziali. La protesta riguarda sia i trasporti pubblici che le attività sanitarie e scolastiche, con variazioni nei servizi in diverse regioni.

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Venerdì 29 maggio ci sarà uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, con cortei da Roma a Milano. Lo stop, indetto dalla CUB, rivendica su salari, precarietà e politica estera, denunciando in particolare la spesa per "finanziare il riarmo" e la "complicità con il genocidio a Gaza". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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