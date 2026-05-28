Venerdì 29 maggio 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore nel settore dei trasporti a Milano e in Lombardia. L’agitazione coinvolge treni, metro, autobus e tram e potrebbe causare disagi significativi. Sono state annunciate fasce di garanzia, ma non sono ancora stati comunicati dettagli specifici sugli orari. Lo sciopero si inserisce in una protesta che interesserà anche la giornata precedente, giovedì 28 maggio.

Milano, 28 maggio 2026 – Sciopero generale di 24 ore, nel settore dei trasporti, per le giornate di giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026 con effetti che rischiano di essere pesanti a Milano e in Lombardia. L’astensione dal lavoro per protesta è stata proclamata dalle sigle sondacali Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas ma aderiscono anche Usi 1912, Sbm, Fisi, Fi-si. Lo sciopero prenderà il via dalle 21 di giovedì 28 alle 21 di venerdì 29 maggio e coinvolgerà anche il personale dl gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. MILANO 25072014 - SCIOPERO DEI TRENI TRENORD - FOTO MARMORINONEWPRESS Treni, orari e fasce di garanzia. Atm, orari e fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero venerdì 29 maggio 2026: a rischio treni, metro, autobus e tram a Milano e in Lombardia. Orari e fasce di garanzia

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Scioperi a maggio 2026, il calendario completo: treni, aerei, trasporto pubblico

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