Venerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero generale nazionale che interesserà sia il settore pubblico che quello privato. Durante la giornata, treni, aerei e metropolitane potrebbero subire cancellazioni o riduzioni di servizio. Le fasce di garanzia sono indicate per consentire ai lavoratori di partecipare allo sciopero senza interrompere i servizi essenziali. Le compagnie di trasporto e le autorità locali forniranno informazioni aggiornate sui possibili disagi.

Venerdì 29 maggio è previsto uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà sia il settore pubblico sia quello privato. La mobilitazione è stata proclamata dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altre sigle sindacali autonome, tra cui Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit. Possibili disagi interesseranno soprattutto trasporti, scuola, sanità e servizi pubblici locali. Secondo quanto comunicato dai sindacati, alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni legate al lavoro, ai salari e alle condizioni economiche generali. Nel documento diffuso in vista dello sciopero si parla di “salari erosi”, “welfare smantellato” e aumento del lavoro precario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero 29 maggio: treni, aerei e metro a rischio. Orari e fasce

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