Venerdì 29 maggio si terrà uno sciopero nazionale dei mezzi di trasporto, coinvolgendo anche le linee di Trenord in Lombardia. La protesta potrebbe causare disagi e modifiche agli orari di partenza. Sono previste fasce di garanzia e corse garantite, ma non tutte le tratte opereranno regolarmente. Gli utenti sono invitati a verificare gli aggiornamenti sui servizi prima di mettersi in viaggio. La giornata potrebbe registrare variazioni nelle disponibilità dei treni.

Milano, 25 maggio 2026 – Si annuncia una giornata di possibili disagi anche in Lombardia per lo sciopero nazionale dei mezzi di trasporto, in programma venerdì 29 maggio. Sul fronte treni, le prime difficoltà potrebbero già iniziare dalla serata di giovedì 28 maggio. L’agitazione. Ampio lo schieramento di associazioni di rappresentanza che ha proclamato l’agitazione. Sono i sindacati Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit ad aver indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati che, per il settore ferroviario, si effettuerà dalle ore 21 del 28 maggio alle ore 21 del 29 maggio 2026 e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Venerdì 29 maggio sciopero dei treni, coinvolte anche le linee di Trenord: orari, fasce di garanzia, corse garantite

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