Sciopero in Toscana | bus treni sanità rifiuti Un 29 maggio di possibili disagi
Venerdì 29 maggio in Toscana si prevede uno sciopero generale che coinvolgerà bus, treni, sanità e servizi di raccolta rifiuti. Le sigle sindacali di base hanno proclamato l’astensione dal lavoro a livello nazionale, annunciando possibili disagi in diverse aree della regione. Le modalità e le durate dello sciopero potrebbero influenzare le attività quotidiane e i servizi pubblici in tutto il territorio.
Firenze, 29 maggio 2026 – Si preannuncia un venerdì nero per i trasporti in Toscana a causa dello sciopero generale nazionale proclamato per domani, 29 maggio, da Cub, Sgb, Si Cobas, Adl Varese, Usi-Cit e altre sigle sindacali di base. La mobilitazione interesserà trasporti, sanità e numerosi servizi pubblici (e privati), con stop differenziati nei vari settori e fasce orarie di garanzia. Lo sciopero durerà per l’ intera giornata. Restano esclusi i lavoratori dei Comuni e delle Camere di commercio nei territori chiamati al voto per le amministrative. Bus e tram, le fasce garantite. Il servizio di Autolinee Toscane sarà garantito soltanto nelle fasce orarie 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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?AVVISO? Riceviamo e pubblichiamo. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la toscana, a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pub facebook
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