Sciopero generale il 29 maggio | stop a treni bus tram e sanità Le fasce di garanzia in Toscana

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 29 maggio si preannunciano possibili disagi in Toscana a causa di uno sciopero generale nazionale indetto da diverse sigle sindacali di base. La protesta coinvolge i servizi di trasporto pubblico, tra cui treni, autobus e tram, e potrebbe interessare anche il settore sanitario. Le autorità hanno annunciato fasce di garanzia per limitare i disagi, ma si consiglia comunque di verificare eventuali variazioni o cancellazioni prima di pianificare gli spostamenti.

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Firenze, 22 maggio 2026 – Possibili disagi venerdì 29 maggio in tutta la Toscana per lo sciopero generale nazionale proclamato da Cub, Sgb, Si Cobas, Adl Varese, Usi-Cit e altre sigle sindacali di base. La mobilitazione interesserà trasporti, sanità e numerosi servizi pubblici (e privati), con stop differenziati nei vari settori e fasce orarie di garanzia. Lo sciopero durerà per l’intera giornata. Restano esclusi i lavoratori dei Comuni e delle Camere di commercio nei territori chiamati al voto per le amministrative. Treni a rischio per 24 ore. Per il trasporto ferroviario lo sciopero inizierà alle 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alle 21 di venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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