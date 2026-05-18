Sciopero generale | stop a bus treni e possibili disagi in sanità e scuole

Da bolognatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio in Emilia-Romagna si preannuncia una giornata difficile a causa di uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base. La protesta coinvolge lavoratori pubblici e privati di vari settori, tra cui trasporti, sanità e scuola. Durante la giornata, potrebbero verificarsi disagi nel trasporto pubblico con la sospensione di bus e treni. Le attività nelle strutture sanitarie e scolastiche potrebbero subire interruzioni o riduzioni, creando disagi per cittadini e utenti.

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Lunedì 18 maggio si annuncia una giornata complessa anche in Emilia-Romagna per effetto dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb), che coinvolgerà lavoratori pubblici e privati di diversi settori, dai trasporti alla sanità, passando per scuola e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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