Sciopero generale 18 maggio i settori coinvolti e le manifestazioni in Italia | dai treni alla scuola

Lunedì 18 maggio si svolgerà uno sciopero generale in Italia che coinvolgerà diversi settori. Trenitalia e Italo hanno annunciato la sospensione dei servizi ferroviari, mentre anche i mezzi pubblici nelle città si fermeranno. La mobilitazione interesserà anche il settore scolastico e quello sanitario, con manifestazioni in varie città. La giornata di sciopero durerà 24 ore e include diverse categorie di lavoratori.

Per la giornata di lunedì 18 maggio è in programma uno sciopero generale in Italia che durerà fino a 24 ore: si fermano treni (coinvolti Trenitalia e Italo), mezzi pubblici, scuola e sanità. Previste anche manifestazioni nelle varie città italiane. L’agitazione, come spiegato dalle sigle sindacali, nasce anche dall’appello della Flotilla.🔗 Leggi su Fanpage.it

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