Sciopero generale | treni a rischio dalle 21 di stasera

Uno sciopero generale è stato annunciato da diversi sindacati per il settore ferroviario, con l'agitazione che durerà 24 ore, dalle 21 di oggi, 28 maggio, alle 21 di domani, 29 maggio 2026. Lo sciopero coinvolge sia il settore pubblico che quello privato e potrebbe causare disagi sui treni. La protesta è indetta da CUB, SGB, ADL VARESE, SI COBAS e USI CIT. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali ripercussioni specifiche o sulle linee coinvolte.

I sindacati CUB, SGB, ADL VARESE, SI COBAS e USI CIT hanno indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati che, per il settore ferroviario, si effettuerà dalle ore 21 di oggi, 28 maggio, alle ore 21 di domani, 29 maggio 2026 e che potrà generare ripercussioni sulla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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