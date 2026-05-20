Sanità treni e scuola a rischio per lo sciopero generale
Venerdì 29 maggio 2026 si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. Le sigle sindacali di base, tra cui Cub, Sgb, Adl Varese, SI Cobas, Usi-Cit e Usi 1912, hanno proclamato una giornata di mobilitazione che interesserà la sanità, il trasporto ferroviario e il settore scolastico. La protesta riguarderà tutte le categorie di lavoratori e durerà l’intera giornata.
Venerdì 29 maggio 2026 ancora una giornata di mobilitazione nazionale. Le sigle sindacali di base (Cub, Sgb, Adl Varese, SI Cobas, Usi-Cit e Usi 1912) hanno indetto uno sciopero generale di tutte le categorie, pubbliche e private, per l’intera giornata. Le ragioni della protestaIl fronte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Da oggi un mese di disagi per migliaia di pendolari: chiusa per lavori la tratta Terni-Foligno
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Treni fermi e uffici pubblici a rischio dalla scuola alla sanità: previsti disagi lunedì 18 maggio a Torino per lo sciopero generale
Sciopero generale 18 maggio: treni, mezzi pubblici, scuola e sanità a rischio. Chi si ferma e quandoLunedì 18 maggio si annuncia come una di quelle giornate in cui la normalità rischia di incepparsi già prima dell’alba, tra treni da controllare con...
(Adnkronos) - Sciopero generale oggi, lunedì 18 maggio. Lo stop, proclamata da Usb con l'adesione di Fi-si, riguarda diversi settori tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale (metro, tram e bus). Possibili disagi dunque per chi s #Cronaca #Regioni x.com
Sciopero generale: treni, bus, scuola e sanità a rischio. Orari e fasce di garanzia #Cronaca #cronacasicilia facebook
Sciopero generale: treni, bus, scuola e sanità a rischio. Orari e fasce di garanziaIl sindacato USB (Unione Sindacale di Base) ha indetto uno sciopero generale per lunedì 18 maggio 2026, in coordinamento con altre sigle del sindacalismo conflittuale come l’USI. Lo sciopero di 24 ... canicattiweb.com
Sciopero generale oggi 18 maggio: treni, metro ma anche scuola e sanità. Orari e fasce garantiteTrasporti a rischio oggi lunedì 18 maggio 2026 per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Usb. L'agitazione del personale del gruppo Fs è iniziato ieri alle ore 21 ... ilmessaggero.it