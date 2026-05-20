Sanità treni e scuola a rischio per lo sciopero generale

Venerdì 29 maggio 2026 si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. Le sigle sindacali di base, tra cui Cub, Sgb, Adl Varese, SI Cobas, Usi-Cit e Usi 1912, hanno proclamato una giornata di mobilitazione che interesserà la sanità, il trasporto ferroviario e il settore scolastico. La protesta riguarderà tutte le categorie di lavoratori e durerà l’intera giornata.

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