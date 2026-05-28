sciopero generale indetto dai sindacati di base stop treni dalle 21

Notizia in breve

Un sciopero generale è stato indetto dai sindacati di base, coinvolgendo il personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. La protesta si svolgerà per 24 ore, con fasce orarie di servizio garantito. Le persone interessate possono consultare le informazioni dettagliate sui servizi e le fasce di garanzia online. Lo sciopero riguarda il settore ferroviario e potrebbe influire sui collegamenti durante tutta la giornata.