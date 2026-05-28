Sciopero generale indetto dai sindacati di base Stop treni dalle 21
Un sciopero generale è stato indetto dai sindacati di base, coinvolgendo il personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. La protesta si svolgerà per 24 ore, con fasce orarie di servizio garantito. Le persone interessate possono consultare le informazioni dettagliate sui servizi e le fasce di garanzia online. Lo sciopero riguarda il settore ferroviario e potrebbe influire sui collegamenti durante tutta la giornata.
Il personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper incrocia le braccia per 24 ore, con fasce orarie di servizio garantito e informazioni dettagliate disponibili online. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Oggi sciopero generale dei settori pubblici e privati, trasporti a rischio - TG Plus NEWS Venezia
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Sciopero generale il 18 maggio con Usb e altri sindacati di base: stop a treni, scuola e sanitàIl prossimo 18 maggio è previsto uno sciopero generale che coinvolgerà varie categorie di lavoratori in Italia.
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Temi più discussi: Manifestazione per la Flotilla, il corteo in centro nel giorno dello sciopero generale; Sciopero generale venerdì 29 maggio: tutti i trasporti a rischio alla vigilia del ponte (e sabato di passione sull'AutoBrennero), gli orari; Sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata del 29 maggio 2026; Sciopero Generale del settore pubblico privato indetto da SGB Sindacato Generale di Base.
Sciopero generale indetto dai sindacati di base. Stop treni dalle 21 di oggiProclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale, in adesione a uno sciopero generale, che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane: dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 21 ... msn.com
Sciopero venerdì 29, TPL a rischio Venerdì 29 maggio trasporto pubblico a rischio a Roma e nel Lazio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati Cub, Sgb, Adl, Cobas e Usi. Dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio disagi saranno possibili sull’i facebook
Venerdì 29 maggio 2026 è stato indetto uno sciopero generale di 24 ore nel settore dei trasporti. A rischio treni, bus e metro. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 #sciopero x.com
Sciopero generale 29 maggio, dai treni a scuola e sanità: tutti i settori coinvoltiLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale 29 maggio, dai treni a scuola e sanità: tutti i settori coinvolti ... tg24.sky.it