Sciopero generale trasporti a rischio | possibili disagi anche a Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 18 maggio, si verifica uno sciopero generale che interessa diverse aree della pubblica amministrazione, tra cui trasporti e scuola. L’adesione all’astensione dal lavoro è promossa dall’Usb e da altre sigle sindacali. A Reggio Calabria, si prevedono possibili disagi nei servizi di trasporto pubblico e nelle attività scolastiche. La giornata si svolge in un clima di mobilitazione nazionale, con manifestazioni e proteste in diverse città italiane. La situazione potrebbe causare ritardi e interruzioni nelle funzioni quotidiane di molte persone.

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Quello di oggi, 18 maggio, è un lunedì ad alto rischio disagi anche a Reggio Calabria. È infatti il giorno dello sciopero generale nazionale indetto dall’Usb (Unione sindacale di base), insieme ad altre sigle sindacali, che coinvolge trasporti, scuola e servizi della pubblica amministrazione per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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