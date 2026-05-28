Sciopero generale il 29 maggio ecco i settori a rischio | Gli orari e le fasce di garanzia per i trasporti

Da tgcom24.mediaset.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo sciopero generale è previsto per il 29 maggio e coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. Tra i settori a rischio ci sono la sanità e i trasporti. Sono state annunciate fasce di garanzia e orari specifici per i servizi di trasporto, per limitare i disagi. La mobilitazione è stata proclamata da diversi sindacati e potrebbe causare interruzioni o riduzioni delle attività in varie aree.

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Sciopero generale proclamato per venerdì 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base, insieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit: l'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali., Come sottolineato dal ministero dei Trasporti, il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte e fino alle 23. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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