In occasione del Primo maggio, è stato proclamato uno sciopero generale a livello nazionale che coinvolge diversi settori, tra cui i servizi pubblici e altre attività. La protesta si svolgerà in tutta Italia e interesserà lavoratori di varie categorie. Sono previste fasce di garanzia per permettere lo svolgimento di servizi essenziali e limitare i disagi per la popolazione. La mobilitazione riguarda diverse aziende e organizzazioni del mondo del lavoro.

Per il Primo maggio, giorno della Festa dei Lavoratori, è stato indetto uno sciopero generale nazionale che interesserà i servizi pubblici e altre attività. Il sindacato USI-CIT ha indetto la mobilitazione per l’intera giornata. L’astensione lavorativa riguarderà ogni tipo di attività, dal settore pubblico a quello privato, dagli uffici comunali alle attività commerciali. Anche i trasporti saranno coinvolti. I disagi potranno variare in base al luogo e ai vari accordi aziendali. Qualunque sia il settore interessato, saranno comunque rispettate le fasce di garanzia previste dalla legge in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale del Primo maggio: i settori coinvolti e le fasce di garanzia

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