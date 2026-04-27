Sciopero generale del 1° maggio | settori coinvolti manifestazioni orari e fasce di garanzia

Il 1° maggio 2026 si terrà uno sciopero generale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali, coinvolgendo lavoratori di settori pubblici e privati. La mobilitazione prevede manifestazioni in diverse città italiane, con orari e fasce di garanzia stabiliti per garantire i servizi essenziali. L'agitazione riguarda vari comparti e mira a sensibilizzare sull’andamento delle condizioni di lavoro nel paese.

Indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore per il 1° maggio 2026. A proclamare la mobilitazione sono le sigle USI-CIT, coinvolgerà lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del privato. Saranno rispettate le fasce di garanzia e i servizi essenziali. Previsti cortei ed eventi in tutta Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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