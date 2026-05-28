Sciopero generale del 29 maggio | disagi per treni e Trenord anche a Como bus Asf regolari
Venerdì 29 maggio disagi per i pendolari di Como a causa di uno sciopero generale nazionale proclamato da sindacati di base. I treni e Trenord hanno registrato cancellazioni e ritardi, mentre i bus di Asf hanno funzionato regolarmente. La giornata ha coinvolto principalmente il settore ferroviario, con variazioni significative nel servizio, mentre il trasporto su strada si è mantenuto invariato. La protesta ha interessato diverse aree del paese, causando disagi in molte città.
Giornata potenzialmente complicata per pendolari e viaggiatori anche in provincia di Como quella di venerdì 29 maggio, a causa dello sciopero generale nazionale proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base. Lo stop interesserà in particolare il settore ferroviario, con possibili. 🔗 Leggi su Quicomo.it
SCIOPERO GENERALE lunedi 18 maggio 2026 - Orari e disagi - Settori coinvolti e motivi dello sciopero
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