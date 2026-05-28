Sciopero generale del 29 maggio | disagi per treni e Trenord anche a Como bus Asf regolari

Da quicomo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio disagi per i pendolari di Como a causa di uno sciopero generale nazionale proclamato da sindacati di base. I treni e Trenord hanno registrato cancellazioni e ritardi, mentre i bus di Asf hanno funzionato regolarmente. La giornata ha coinvolto principalmente il settore ferroviario, con variazioni significative nel servizio, mentre il trasporto su strada si è mantenuto invariato. La protesta ha interessato diverse aree del paese, causando disagi in molte città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giornata potenzialmente complicata per pendolari e viaggiatori anche in provincia di Como quella di venerdì 29 maggio, a causa dello sciopero generale nazionale proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base. Lo stop interesserà in particolare il settore ferroviario, con possibili. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SCIOPERO GENERALE lunedi 18 maggio 2026 - Orari e disagi - Settori coinvolti e motivi dello sciopero

Video SCIOPERO GENERALE lunedi 18 maggio 2026 - Orari e disagi - Settori coinvolti e motivi dello sciopero

Notizie e thread social correlati

Sciopero generale 29 maggio: disagi su voli, treni trasporti urbaniVenerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero generale nazionale che interesserà i trasporti italiani, coinvolgendo voli, treni e mezzi pubblici urbani.

Sciopero generale il 18 maggio 2026: a Roma rischio disagi per metro, bus e treniIl 18 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato USB, che potrebbe causare disagi significativi nei servizi di...

Temi più discussi: Sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata del 29 maggio 2026; Sciopero 29 maggio, dai treni alla sanità: tutti i settori coinvolti; SCIOPERO GENERALE venerdì 29 maggio – 24 h; Sciopero generale intera giornata del 29 maggio 2026.

sciopero generale del 29Sciopero generale 29 maggio, dai treni a scuola e sanità: tutti i settori coinvoltiLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale 29 maggio, dai treni a scuola e sanità: tutti i settori coinvolti ... tg24.sky.it

sciopero generale del 29Per venerdì 29 maggio è previsto uno sciopero generale nazionale che riguarda anche trasporti e sanitàPer domani, venerdì 29 maggio, è stato indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che riguarderà fra gli altri trasporti, scuole e sanità e coinvolgerà sia i settori pubblici che privati. La ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web