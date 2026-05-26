Sciopero generale 29 maggio | disagi su voli treni trasporti urbani

Venerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero generale nazionale che interesserà i trasporti italiani, coinvolgendo voli, treni e mezzi pubblici urbani. L'agitazione, proclamata da diverse sigle sindacali autonome, potrebbe causare disagi significativi per pendolari e viaggiatori in tutto il paese. Le modalità e i tempi di sciopero variano a seconda del settore e delle sigle coinvolte. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di adesione o eventuali servizi garantiti.

Venerdì 29 maggio uno sciopero generale nazionale paralizza i trasporti italiani su più fronti: aerei, treni e mezzi pubblici urbani saranno tutti interessati da un'agitazione proclamata da diverse sigle sindacali autonome, con possibili pesanti disagi per pendolari e viaggiatori in tutta Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Febbraio 2026, sciopero trasporti: orari e date di metro, treni e voli

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