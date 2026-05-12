Sciopero generale il 18 maggio 2026 | a Roma rischio disagi per metro bus e treni

Da funweek.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato USB, che potrebbe causare disagi significativi nei servizi di trasporto pubblico. A Roma, si prevede che metro, autobus e treni possano essere soggetti a interruzioni o riduzioni di servizio. La giornata potrebbe quindi comportare difficoltà per chi si muove con i mezzi pubblici in città e nelle aree limitrofe.

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Lunedì nero in arrivo per trasporti e servizi pubblici. Il prossimo 18 maggio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale dal sindacato USB e anche a Roma si temono forti disagi per chi dovrà spostarsi con mezzi pubblici e treni. Iscriviti alla  Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>    La mobilitazione coinvolgerà diversi settori pubblici e privati e potrebbe avere effetti importanti sulla circolazione ferroviaria, sul trasporto pubblico locale e sui taxi. A rischio quindi metro, autobus, tram e collegamenti ferroviari da e per la Capitale. Perché è stato proclamato lo sciopero.🔗 Leggi su Funweek.it

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