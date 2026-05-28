Sciopero dei trasporti a Roma e nel Lazio | metro bus e treni a rischio venerdì 29 maggio

Da cdn.ilfaroonline.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, le reti di trasporto pubblico di Roma e del Lazio saranno ferme per 24 ore a causa di uno sciopero generale. Metro, bus e treni non circoleranno, coinvolgendo tutte le principali linee. La protesta è stata proclamata da diversi sindacati e riguarda l’intera giornata. Non sono previsti servizi di trasporto pubblico durante le ore di sciopero.

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Roma, 29 maggio 2026 – Trasporto pubblico a rischio a Roma e nel Lazio venerdì 29 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati Cub, Sgb, Adl, Cobas e Usi. L’agitazione potrà provocare disagi su bus, metro, tram, ferrovie regionali e collegamenti gestiti dagli operatori del trasporto locale. A Roma, lo sciopero interesserà l’intera rete Atac, compresi gli operatori in regime di subaffidamento e il servizio di bus a chiamata ClicBus. Possibili ripercussioni anche sulle corse Cotral e sui bus gestiti dagli operatori privati Autoservizi TroianiSap, Autoservizi TusciaBis e Atr. Le fasce più critiche saranno quelle comprese dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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25-05-2026 - Sciopero dei trasporti venerdì 29 maggio: mezzi Atac, Cotral e treni a rischio

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