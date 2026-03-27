Sciopero a Milano il 27 marzo 2026 stop ai mezzi Atm per 24 ore | orari garantiti di bus metro e tram

Venerdì 27 marzo 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore dei trasporti pubblici a Milano. Durante la giornata, tram, bus e metro potrebbero non circolare o avere servizi ridotti, con orari garantiti solo in determinate fasce. La protesta riguarda i lavoratori del settore, che hanno annunciato l’astensione dal lavoro senza preavviso per tutta la giornata.

Oggi venerdì 27 marzo 2026 ci sarà lo sciopero dei trasporti Atm a Milano. Tram, bus e metro potrebbero non essere garantiti tra le 8.45 e le 15 e di nuovo dalle 18 e fino al termine del servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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