Sciopero a Roma il 18 maggio stop ai mezzi Atac | gli orari di bus metro e tram e chi aderisce

A Roma il 18 maggio si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà sia i settori pubblici che privati. Durante questa giornata, i mezzi di trasporto pubblico, come autobus, metro e tram gestiti dall’azienda di trasporto locale, non circoleranno o avranno orari ridotti. La manifestazione interesserà diverse categorie di lavoratori, e molte linee di trasporto saranno ferme o opereranno con orari limitati. La partecipazione riguarda varie sigle sindacali, senza specifici dettagli sui motivi della protesta.

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