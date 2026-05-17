Sciopero a Roma il 18 maggio stop ai mezzi Atac | gli orari di bus metro e tram e chi aderisce
A Roma il 18 maggio si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà sia i settori pubblici che privati. Durante questa giornata, i mezzi di trasporto pubblico, come autobus, metro e tram gestiti dall’azienda di trasporto locale, non circoleranno o avranno orari ridotti. La manifestazione interesserà diverse categorie di lavoratori, e molte linee di trasporto saranno ferme o opereranno con orari limitati. La partecipazione riguarda varie sigle sindacali, senza specifici dettagli sui motivi della protesta.
A Roma il 18 maggio è previsto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Disagi per bus, metro e tram Atac. Fasce di garanzia da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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