Sciopero a Milano il 29 maggio stop ai mezzi Atm e ai treni | orari garantiti di bus metro e tram

Uno sciopero coinvolge i mezzi pubblici a Milano e i treni Trenord, con orari di garanzia per bus, metro e tram. Lo sciopero inizia oggi alle 21 e si conclude alle 21 di domani, venerdì 29 maggio. Durante questo periodo, si prevedono disservizi sui mezzi di trasporto pubblici della città e sulla rete ferroviaria regionale. Le fasce orarie di servizio garantito sono state comunicate, ma non si escludono possibili interruzioni o ritardi.

Da oggi alle 21 e fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, ci sarà uno sciopero che coinvolgerà anche i treni Trenord. Il 29 maggio si estenderà anche ai bus, tram e metro Atm di Milano. In questo caso, partirà dalle 8:45 e fino alle 15 e di nuovo dalle 18 e fino a fine servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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