Il 29 maggio 2026 si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori, tra cui sanità, scuola e trasporti. Durante la giornata saranno garantite le fasce di servizio essenziale. La protesta è stata indetta senza specificare i motivi ufficiali, coinvolgendo lavoratori di varie aree pubbliche. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali ripercussioni o modalità di adesione.

Previsto uno sciopero generale per domani, 29 maggio 2026. Sanità, scuola, trasporti sono solo alcuni dei settori che non garantiranno i normali servizi. La mobilitazione è stata proclamata da più sigle e confederazioni sindacali, tra cui Cub, Si Cobas e Usb. Coinvolge anche il personale delle autostrade e i vigili del fuoco e aderiscono, inoltre, le regioni a statuto speciale. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge. Trasporti e fasce garantite. A subire disagi potrà essere il trasporto pubblico, sia locale sia nazionale. Trenitalia comunica che per i lavoratori delle ferrovie lo scioperò inizierà dalle 21 di oggi, 28 maggio, e durerà 24 ore, fino alle 21 di domani, 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero 29 maggio 2026: settori coinvolti, fasce garantite e motivi

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Scioperi a maggio: date e settori coinvolti

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