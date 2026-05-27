Alle 21 di venerdì 28 maggio 2026, i treni di Trenitalia e Italo saranno sospesi in tutta Italia a causa di uno sciopero. La stessa interruzione si ripeterà anche il giorno successivo, 29 maggio, con orari e linee coinvolte pubblicati ufficialmente. Durante le ore di sciopero, nessun treno garantirà corse regolari, e sono previsti servizi minimi per alcuni collegamenti prioritari.

Roma, 26 luglio 2026 – Ore decisive per la circolazione ferroviaria in tutta Italia. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 maggio 2026 lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato coinvolgerà Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo, nell’ambito di una mobilitazione più ampia. Per i viaggiatori si prospetta una giornata complessa, con possibili cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione, anche se sono previste fasce e treni garantiti. Sommario Le fasce orarie garantite per i treni regionali. I treni garantiti a lunga percorrenza. Gli orari di Trenord. I treni garantiti da Tper. La lista dei treni Italo garantiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I treni garantiti per lo sciopero del 28 e 29 maggio 2026: da Trenitalia a Italo, l’elenco ufficiale

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Sciopero del 29 maggio 2026: fasce di garanzia per autobus, tramvia e treni regionali in Toscana

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#18maggio #sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato di base USB di tutti i settori pubblici e privati. Per le ferrovie l'agitazione inizierà stasera alle 21. Possibili cancellazioni e variazioni. Sui siti Trenitalia, Trenord e Italo la lista dei convogli garantiti x.com

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