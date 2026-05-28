Sciopero 28 e 29 maggio 2026 stop a treni scuola e mezzi pubblici | orari garantiti Trenitalia e Italo

Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero nazionale che coinvolge treni, mezzi pubblici e scuole. Durante questa fascia oraria, i servizi ferroviari di Trenitalia e Italo potrebbero subire interruzioni o riduzioni. Tuttavia, le aziende hanno garantito alcuni orari di servizio minimo durante lo sciopero. L’adesione riguarda anche altri settori pubblici e privati, in concomitanza con lo sciopero generale.

Dalle 21 di oggi, giovedì 28 maggio, alle 21 di venerdì 29 maggio è in programma uno sciopero nazionale dei treni legato allo sciopero generale dei settori pubblici e privati. Coinvolti Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo. Possibili disagi anche per bus, metro e tram in varie città. La protesta riguarda inoltre scuola, sanità e altri servizi pubblici ed è stata proclamata per protestare contro la precarietà e i salari bassi, ma anche per le spese militari e i morti sul lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma

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