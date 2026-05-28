Scioperi giugno 2026 blocco dei trasporti per oltre 7 giorni | il calendario completo
A giugno 2026 sono previsti scioperi che dureranno oltre sette giorni, causando blocchi nei trasporti pubblici, ferroviari e aerei. Dopo un maggio intenso, le proteste si concentrano nel settore dei trasporti, con possibilità di disagi significativi negli spostamenti locali, regionali e nazionali. Il calendario completo delle giornate di sciopero è stato pubblicato e riguarda diverse compagnie e servizi di trasporto. Nessuna informazione sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.
Dopo un mese di maggio impegnativo, anche giugno 2026 ha un serrato calendario degli scioperi. Il settore con più disagi sarà quello dei trasporti, come il trasporto pubblico locale, gli spostamenti su rotaia e i voli aerei. In particolare, sono previsti due lunghi blocchi di sciopero. Il primo va dall’8 giugno al 14 giugno, mentre il secondo toccherà diverse giornate tra il 19 e il 26 giugno. Sciopero 8 giugno: si ferma il trasporto pubblico locale. La prima data sul calendario è l’ 8 giugno, che vede il trasporto pubblico locale di diverse città fermarsi per 24, 8 o 4 ore. Nello specifico: sciopero di 8 ore dalle 16:00 alle 24:00 per il personale ATM di Messina;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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