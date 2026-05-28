Scioperi giugno 2026 blocco dei trasporti per oltre 7 giorni | il calendario completo

Notizia in breve

A giugno 2026 sono previsti scioperi che dureranno oltre sette giorni, causando blocchi nei trasporti pubblici, ferroviari e aerei. Dopo un maggio intenso, le proteste si concentrano nel settore dei trasporti, con possibilità di disagi significativi negli spostamenti locali, regionali e nazionali. Il calendario completo delle giornate di sciopero è stato pubblicato e riguarda diverse compagnie e servizi di trasporto. Nessuna informazione sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.