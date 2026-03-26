A aprile 2026, il settore dei trasporti si fermerà completamente a causa di uno sciopero che interesserà principalmente le ultime due settimane del mese. A differenza di altri periodi, in cui le astensioni dal lavoro si sono svolte in più giorni distribuiti nel mese, questa volta le proteste sono concentrate in un breve lasso di tempo. Il calendario dettagliato delle fermate è stato reso pubblico.

Il mese di aprile si annuncia “anomalo” per gli scioperi. Rispetto ad altri mesi, nei quali le date dei fermi sono distribuite su tutti e i trenta giorni, ad aprile le proteste si concentrano tutte nella seconda parte del mese. Nelle ultime due settimane di aprile, dopo Pasqua e Pasquetta, si concentreranno le giornate di sciopero indette dal settore dei trasporti. Dai blocchi per il trasporto pubblico locale al settore aereo, passando per il trasporto merci e il settore marittimo, tutti i trasporti saranno coinvolti e si toccheranno picchi di disagio anche per 120 ore consecutive. Vediamo il calendario degli scioperi con le principali agitazioni della seconda parte di aprile e come influenzeranno i trasporti nazionali e locali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi aprile 2026, fermo tutto il settore trasporti: il calendario completo

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