Scioglimento del Comune di Pagani | l' ex sindaco e l' ex consigliera Sessa chiedono l' accesso agli atti

Notizia in breve

L'ex sindaco e l'ex consigliera di Pagani hanno presentato una richiesta di accesso agli atti presso la Prefettura di Salerno, un giorno dopo la pubblicazione delle motivazioni del decreto di scioglimento del Comune. La richiesta è stata formalizzata questa mattina, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico degli atti richiesti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito alla motivazione della richiesta.