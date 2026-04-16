Crisi pesca il movimento delle coop in commissione Attività produttive all' Ars | Bisogna rifinanziare il Fondo di solidarietà

Oggi le associazioni del movimento cooperativo e datoriali hanno partecipato a un’audizione presso la commissione Attività produttive dell’Assemblea regionale siciliana, dedicata alla crisi che interessa il settore della pesca. Durante l’incontro sono stati affrontati i problemi del comparto e la necessità di rifinanziare il Fondo di solidarietà. La discussione si è concentrata sulle misure di sostegno e sulle risorse disponibili per le imprese coinvolte.

Nella giornata di oggi, come associazioni del movimento cooperativo e datoriali abbiamo partecipato all’audizione presso la commissione Attività produttive dell'Ars dedicata alla grave crisi che sta colpendo il comparto della pesca. Abbiamo rappresentato con forza una situazione ormai.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sviluppo e legalità, Assoimpresa Palermo incontra la commissione Attività produttive per il futuro di via RomaSi è svolta l’audizione di una delegazione di Assoimpresa Palermo presso la Sesta Commissione Consiliare del Comune. Pesca in crisi, l’allarme delle cooperative all’Ars: “Settore al collasso, servono interventi urgenti”La crisi del comparto della pesca arriva all’Assemblea regionale siciliana, dove associazioni del movimento cooperativo e datoriali hanno partecipato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pesca in crisi, l’allarme delle cooperative all’Ars: Settore al collasso, servono interventi urgenti; Pesca, chiesto il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà regionale; Crisi Pesca, audizione all'ARS, Associazioni movimento cooperativo e datoriali: pronti allo stato di agitazione; Crisi della pesca in Sicilia, le cooperative: Situazione insostenibile, servono interventi urgenti. Pesca in Sicilia, audizione all’Ars: Crisi ormai insostenibileNella giornata di oggi, come associazioni del movimento cooperativo e datoriali abbiamo partecipato all’audizione presso la Terza Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana dedicata alla grave cri ... blogsicilia.it Pesca in crisi, l’allarme delle cooperative all’Ars: Settore al collasso, servono interventi urgentiAudizione in terza Commissione: chiesto il rifinanziamento del fondo regionale e misure strutturali contro caro carburanti e cambiamenti climatici ... agrigentonotizie.it Polpette alla Birra: il segreto della morbidezza assoluta Queste polpette sono un vero trionfo di sapidità e cremosità. La cottura lenta nella birra, insieme all'abbondante cipolla, crea un fondo di cottura vellutato che contrasta perfettamente l'amaro del luppolo, r - facebook.com facebook L’attrice francese di 57 anni è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina di un club di lusso di Parigi x.com