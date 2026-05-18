Sono trascorsi dieci anni da quando, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2016, l’allora presidente di un ente pubblico fu vittima di un attentato. L’attentato si verificò in un contesto di minacce e intimidazioni legate alla lotta contro la criminalità organizzata. Da allora, numerosi interventi giudiziari e investigativi hanno portato all’arresto di diverse persone coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’impegno di enti e forze dell’ordine contro le attività criminali e sulla pericolosità di tali minacce.

Sono passati dieci anni. Nella notte fra il 17 e il 18 maggio del 2016 l’allora presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci e “padre” del protocollo di legalità poi assorbito nel Codice antimafia, stava viaggiando in auto con la sua scorta lungo la strada tra Cesarò e Sant’Agata di Militello, nel Messinese. Il convoglio fu assaltato da un commando mafioso armato di fucili e molotov, che aspettava lì nascosto ai lati della strada chissà da quanto. Furono momenti terribili. Per fortuna, quando la situazione sembrava irrimediabilmente compromessa, arrivarono altri poliziotti che salvarono la vita ad Antoci e ai colleghi che lo scortavano. Quei poliziotti sono stati insigniti della medaglia d’oro al valor civile dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Antoci: «La lotta alla mafia è un dovere morale»

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