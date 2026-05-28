Schianto sulla statale con minibus ribaltato a bordo 4 coppie di Penne | 3 persone gravi

Notizia in breve

Un incidente sulla statale 49 vicino a San Lorenzo di Sebato ha coinvolto un minibus ribaltato e altre vetture, causando undici feriti. Tra i passeggeri, quattro coppie provenienti da Penne. Tre persone sono state trasportate in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto mercoledì 27 maggio, nel corso di un tamponamento a catena che ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito i feriti e gestito la scena.