Schianto sulla statale con minibus ribaltato a bordo 4 coppie di Penne | 3 persone gravi

Da ilpescara.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente sulla statale 49 vicino a San Lorenzo di Sebato ha coinvolto un minibus ribaltato e altre vetture, causando undici feriti. Tra i passeggeri, quattro coppie provenienti da Penne. Tre persone sono state trasportate in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto mercoledì 27 maggio, nel corso di un tamponamento a catena che ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito i feriti e gestito la scena.

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Schianto lungo le strade dell'Alto Adige nella mattinata di mercoledì 27 maggio.Come riporta TrentoToday, il sinistro si è verificato lungo la statale 49 nei pressi di San Lorenzo di Sebato, dove un terribile tamponamento a catena è terminato con il bilancio gravissimo di ben undici persone. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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