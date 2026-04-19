Schianto sulla Statale due persone ferite

Nella mattinata di oggi, sulla strada statale 12 all’incrocio con via di Campolungo, nel comune di San Giuliano Terme, si è verificato un incidente che ha coinvolto due persone. Sono state soccorse dai sanitari e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

San Giuliano Terme (Pisa), 19 aprile 2026 – Due persone ferite nell’ incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 19 aprile, sulla strada statale 12 all’incrocio con via di Campolungo nel Comune di San Giuliano Terme. Sul posto, alle 10.15 è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, i sanitari e le forze dell’ordine. Tre le auto coinvolte. I due feriti sono stati trasportati al vicino Ospedale di Cisanello. https:www.lanazione.itcronacaviolenza-bus-portoferraio-ci3tcnaw Complesse le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della statale. I vigili del fuoco e il personale sanitario hanno collaborato per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente e ripristinare la viabilità rimuovendo le auto dalla carreggiata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto sulla Statale, due persone ferite Belpasso. Incidente stradale sulla statale 121 allo svincolo Palazzolo: due le persone ferite non gr Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale sulla Statale 16, frontale tra due auto: 4 persone ferite e traffico in tilt Leggi anche: Violento impatto fra giganti della strada sulla Romea: due persone ferite e Statale chiusa Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente sulla statale tra due auto, un ferito in ospedale: traffico in tilt; Incidente sulla Statale 16 all'altezza di via Napoli: due persone ferite, una in codice rosso; Tragico incidente sulla Statale, due morti e un ferito; Frontale sulla Statale 38 a Chiuro, cinque persone coinvolte: feriti anche due ragazzini. Schianto sulla Statale, due persone feriteSan Giuliano Terme (Pisa), 19 aprile 2026 – Due persone ferite nell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 19 aprile, sulla strada statale 12 all’incrocio con via di Campolungo nel Comune di San ... lanazione.it Parto cesareo d’urgenza nella notte a Cosenza: neonata lotta per la vita dopo lo schianto sulla Statale 107Un parto cesareo d’urgenza è stato eseguito nella notte all’ospedale Annunziata di Cosenza su una donna di Amantea alla 34ª settimana di gravidanza ... fanpage.it TRAGEDIA SULLA SS107, DUE MORTI_ SALVATA UNA NEONATA CON CESAREO Schianto in galleria sulla Silana Crotonese: vittime due uomini di Marano Marchesato, madre e figlia in condizioni critiche ma vive grazie all’intervento tempestivo dei medici facebook Schianto fatale contro un camion: chi era il motociclista morto x.com