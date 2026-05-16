Paura sulla Statale | scontro auto – minibus feriti in due

Alle 8:30 di questa mattina, sulla Statale della Val Venosta tra Castelbello e Laces, un incidente ha coinvolto un minibus e un’auto. L’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause dello scontro o sulle condizioni dei feriti.

Erano circa le 8:30 di oggi, sabato 16 maggio, quando sulla Statale della Val Venosta, più precisamente tra Castelbello e Laces, si è verificato uno schianto violento tra un minibus e un’auto. La dinamica e le cause del sinistro sono ancora in fase di chiarimento e al vaglio delle forze. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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SCHIANTO MORTALE SULLA STATALE DEL SANTO | 10/04/2026

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