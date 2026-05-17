Schianto con la moto a Valmadrera | muore centauro di 28 anni

Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incidente stradale in via Como a Valmadrera, coinvolgendo una moto. Un uomo di 28 anni è rimasto vittima dell’incidente, perdendo la vita sul luogo dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il centauro. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare le cause dello schianto.

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