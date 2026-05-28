Schianto con un furgone auto si ribalta | tre feriti e lunghe code sulla Statale

Notizia in breve

Un incidente tra una Fiat Panda e un furgoncino ha causato il ribaltamento di un’auto e tre feriti. La collisione si è verificata sulla SS469 Sebina Occidentale, la strada che costeggia il lago d’Iseo, e ha provocato code che sono durate oltre un’ora. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre il traffico è stato deviato per diverse ore. Nessuna informazione sui dettagli delle condizioni dei feriti.