Schianto con un furgone auto si ribalta | tre feriti e lunghe code sulla Statale

Da bresciatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente tra una Fiat Panda e un furgoncino ha causato il ribaltamento di un’auto e tre feriti. La collisione si è verificata sulla SS469 Sebina Occidentale, la strada che costeggia il lago d’Iseo, e ha provocato code che sono durate oltre un’ora. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre il traffico è stato deviato per diverse ore. Nessuna informazione sui dettagli delle condizioni dei feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un violento schianto tra una Fiat Panda e un furgoncino ha paralizzato per oltre un'ora il traffico sulla SS469 Sebina Occidentale, la litoranea che scorre lungo la sponda ovest del lago d'Iseo.L'impatto è avvenuto oggi (giovedì 28 maggio) intorno alle 12.45 in via San Rocco, nel comune di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CAMION CISTERNA SI RIBALTA, 70ENNE MUORE SUL COLPO | 14/01/2026

Video CAMION CISTERNA SI RIBALTA, 70ENNE MUORE SUL COLPO | 14/01/2026

Notizie e thread social correlati

Violento schianto tra auto sulla Brebemi: due feriti e lunghe codeUn incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A35, tra Romano di Lombardia e Calcio, in direzione Brescia.

Furgone si schianta sulle barriere stradali del cantiere, uomo portato in ospedale: lunghe code sulla stataleQuesta mattina, poco dopo le 6, un furgone si è schiantato contro le barriere di un cantiere lungo la statale E45 in direzione di Ravenna.

Temi più discussi: Schianto mortale a Castel del Monte: moto contro furgone, muore un 30enne; PIOVE DI SACCO | SI SCHIANTA CON LA MOTO CONTRO UN FURGONE: GRAVE 20ENNE; Auto si schianta contro il furgone. Il conducente finisce in ospedale; Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio, sulla A10 Genova - Savona, dove diversi mezzi sono rimasti coinvolti: dalle prime informazioni si tratterebbe di un’automobile, un furgone e una motocicletta. Ancora da chiarire la dinamica d.

schianto con un furgoneSchianto contro un furgone nella notte sulla BinascaLettura meno di un minuto. Ancora un violento schianto sulla strada provinciale Binasca a Carpiano. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo quanto ricostruito sinora, attor ... ilcittadino.it

schianto con un furgoneVenafro, furgone si schianta contro un’abitazione in via Plebiscito: un feritoVENAFRO - Momenti di tensione intorno alle 13 di oggi in via Plebiscito a Venafro, dove un furgone per le consegne si è schiantato contro ... molisenetwork.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web