Schianto con un furgone auto si ribalta | tre feriti e lunghe code sulla Statale
Un incidente tra una Fiat Panda e un furgoncino ha causato il ribaltamento di un’auto e tre feriti. La collisione si è verificata sulla SS469 Sebina Occidentale, la strada che costeggia il lago d’Iseo, e ha provocato code che sono durate oltre un’ora. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre il traffico è stato deviato per diverse ore. Nessuna informazione sui dettagli delle condizioni dei feriti.
Un violento schianto tra una Fiat Panda e un furgoncino ha paralizzato per oltre un'ora il traffico sulla SS469 Sebina Occidentale, la litoranea che scorre lungo la sponda ovest del lago d'Iseo.L'impatto è avvenuto oggi (giovedì 28 maggio) intorno alle 12.45 in via San Rocco, nel comune di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
CAMION CISTERNA SI RIBALTA, 70ENNE MUORE SUL COLPO | 14/01/2026
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