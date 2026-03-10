Violento schianto tra auto sulla Brebemi | due feriti e lunghe code

Un incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A35, tra Romano di Lombardia e Calcio, in direzione Brescia. Due vetture sono entrate in collisione, causando il ferimento di due persone e blocchi lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori.

Spaventoso incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, lungo l'Autostrada A35. Stando alle primissime informazioni trapelate, due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire nel tratto compreso tra Romano di Lombardia e Calcio, lungo la carreggiata in direzione di Brescia. L'allarme è scattato poco dopo le 10.30. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso perché inizialmente si temeva il peggio per le persone coinvolte nello schianto. Sul posto sono state inviate due ambulanze e un'automedica del 118. Per consentire ai sanitari di prestare le prime cure e mettere in sicurezza l'area, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico.