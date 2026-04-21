Furgone si schianta sulle barriere stradali del cantiere uomo portato in ospedale | lunghe code sulla statale

Questa mattina, poco dopo le 6, un furgone si è schiantato contro le barriere di un cantiere lungo la statale E45 in direzione di Ravenna. L’impatto ha causato l’intervento dei soccorritori e il trasporto di un uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente ha provocato lunghe code sulla strada, che sono ancora in corso al momento. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente.

Violento impatto nei pressi del cantiere sulla statale, un uomo finisce in ospedale. E' avvenuto questa mattina, poco dopo le 6 sulla statale E45, in direzione di Ravenna. L'incidente ha visto coinvolto un solo mezzo, un Fiat Doblò, condotto da un pakistano di 30 anni, al chilometro 243, poco.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Incidente sulla tangenziale a Nichelino: auto si schianta contro un mezzo di cantiere, lunghe codeUn incidente ha mandato nel caos il traffico sulla tangenziale sud nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Autocisterna si ribalta, lunghe code sulla stataleCarreggiata chiusa e traffico in tilt sulla statale sette, nel tratto tra Taranto e Grottaglie, a causa di un incidente stradale avvenuto nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Furgone si schianta sulle barriere stradali del cantiere, uomo portato in ospedale: lunghe code sulla statale; Ravenna, incidente sulla E45: si schianta col furgone contro il new jersey, grave un uomo; Incidente all'alba: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un cancello; Mortale sulla 308: ipotesi malore della donna sul furgone. Furgone si schianta contro il cantiere sulla E45: traffico paralizzato, un feritoPaura all’alba sulla E45, dove un violento incidente ha provocato lunghe code e pesanti disagi alla circolazione in direzione Ravenna. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 6, all’altezza del chilometro ... ravennawebtv.it Ravenna, incidente sulla E45: si schianta col furgone contro il new jersey, grave un uomoUn grave incidente nella prima mattinata di oggi a Ravenna sulla superstrada E45, verso le 6.45 in corsia nord all’altezza di Osteria. Un furgoncino ... corriereromagna.it #Capua - Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha provocato forti disagi alla circolazione. Sul posto risultano coinvolti almeno tre veicoli: una motocicletta, un furgone bianco — presumibilmente adibito alla vendita di frutta — facebook