Durante un controllo a Majano, un uomo di 36 anni ha aggredito i Carabinieri. Prima dell’intervento, si sono verificati schiamazzi e si sono trovate tracce di hashish nell’abitazione dell’uomo. Durante la perquisizione, sono stati trovati sostanze stupefacenti e oggetti legati allo spaccio. L’uomo ha reagito con violenza, colpendo i militari. La situazione si è aggravata, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

? Domande chiave Come è degenerata la situazione durante il controllo dei Carabinieri?. Cosa hanno trovato gli agenti durante la perquisizione nell'abitazione?. Perché il ritrovamento del bilancino cambia la natura del reato?. Quali saranno le conseguenze legali presso la Prefettura di Udine?.? In Breve Perquisizione a Majano ha rivelato due grammi di hashish e un bilancino di precisione.. La donna è stata segnalata alla Prefettura di Udine per il possesso di droga.. L'episodio di domenica 24 maggio coinvolge il territorio del Friuli Collinare.. La Procura valuterà le resistenze fisiche e l'oltraggio commessi contro i Carabinieri.. Una donna... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schiamazzi e hashish a Majano: 36enne aggredisce i Carabinieri

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