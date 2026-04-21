Caos a Pian Camuno | arrestato il 36enne che aggredisce i carabinieri

A Pian Camuno, durante il fine settimana, un uomo di 36 anni di origine tunisina è stato arrestato dopo aver provocato disordini vicino a un locale. La vicenda ha coinvolto anche i carabinieri intervenuti sul posto, che sono stati aggrediti dall’uomo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura e al suo accompagnamento in caserma. La vicenda si è conclusa con l’arresto del 36enne.

Un uomo di 36 anni, originario della Tunisia, è stato arrestato a Pian Camuno dopo aver scatenato il disordine nei pressi di un locale durante lo scorso fine settimana. L’individuo, che manifestava segni di forte alterazione dovuti all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, ha aggredito verbalmente i presenti e opposto resistenza fisica ai militari intervenuti per sedare la lite. L’intervento del Radiomobile di Breno e l’arresto del trentaseienne. La serata si è trasformata in una gestione complessa per le forze dell’ordine dopo le chiamate ricevute dal numero di emergenza 112. La pattuglia del Radiomobile di Breno è stata inviata sul posto per gestire un uomo che stava importunando i clienti di un bar della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Pian Camuno: arrestato il 36enne che aggredisce i carabinieri Notizie correlate Leggi anche: Gera Lario, semina il caos nel centro commerciale e aggredisce i carabinieri: arrestato 38enne Leggi anche: Aggredisce la compagna col coltello, arrestato 36enne Approfondimenti e contenuti Che tempo faceva a Pian Camuno a Settembre 2024 - Archivio Meteo Pian Camuno- seleziona provincia - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO ... ilmeteo.it Incendio a Pian Camuno, settantenne intossicato dal fumoUn incendio scoppiato all’ora di pranzo di martedì 30 luglio ha tenuto letteralmente con il fiato sospeso i vigili del fuoco e la bassa valle Camonica: le colonne di fumo denso e acre proveniente da ... brescia.corriere.it