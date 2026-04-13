In Trentino, oltre ai noti laghi come il Garda e Molveno, ci sono specchi d’acqua meno grandi e meno conosciuti, ma ugualmente suggestivi. Questi luoghi offrono occasioni di esplorazione in bicicletta o in barca, mostrando un volto più discreto e intimo della regione. La varietà di ambienti acquatici permette di scoprire angoli nascosti e affascinanti, lontano dalle mete più affollate e conosciute.

Non solo laghi grandi e famosi, dal Garda a Molveno. In Trentino si trovano anche specchi azzurri più piccoli, più discreti ma non meno affascinanti, che svelano un lato intimo e sorprendente della regione sul filo dell'acqua. Con l'arrivo della bella stagione, poi, questi laghetti si trasformano in scenari dove colori vivaci e profumi intensi si mescolano all'aria frizzante, invitando a passeggiate che sono un toccasana. Fanno bene al fisico, certo, ma non solo: liberano la testa, riempono la vi-sta e superano le aspettative. Sull'Altopiano di Piné, per esempio, c'è una bella accoppiata, formata dai laghi di Serraia e delle Piazze, tra loro collegati da un itinerario davvero piacevole: parte da Baselga di Piné, segue la sponda del lago di Serraia fino a completare l'anello del lago delle Piazze.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In bici o in barca, fra specchi d’acqua (meno noti ma sempre affascinanti)

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