Filtri nuovi e pulizia dei bacini | il piano del Comune per la manutenzione di laghetti e specchi d' acqua

Il Comune di Palermo ha avviato un intervento di manutenzione straordinaria su alcuni laghetti e specchi d’acqua presenti nelle principali ville e aree verdi della città. Sono stati installati nuovi filtri e sono in corso operazioni di pulizia dei bacini idrici per migliorare la qualità dell'acqua e la gestione delle aree pubbliche dedicate al tempo libero. L’intervento riguarda diverse zone della città e coinvolge i servizi preposti alla cura del patrimonio ambientale urbano.

Al via la manutenzione straordinaria di laghetti e specchi d’acqua in alcune tra le principali ville e aree verdi di Palermo. Il Comune fa sapere che è stato programmato un intervento, per un importo complessivo di 160 mila euro, che mira al ripristino funzionale e al miglioramento della qualità ambientale di questi importanti spazi urbani. Gli interventi riguarderanno il laghetto di Villa Niscemi, il laghetto di piazza Niscemi, le vasche del Roseto Balistreri, il laghetto e la vasca di Villa Trabia e, infine, il laghetto di Villa Giulia. Le attività previste comprendono: smontaggio e pulizia completa dei filtri e degli impianti; sostituzione del materiale filtrante e delle lampade; sostituzione delle pompe sommerse; svuotamento, pulizia integrale dei bacini, successivo riempimento e riattivazione degli impianti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Nuovi mezzi per l'area Manutenzione del ComuneIl Comune di Cellole ha portato a termine l'acquisto di nuovi mezzi per la Squadra operativa dell'Area Manutenzione, un importante investimento... Dall’Abruzzo alla Puglia, gli allagamenti e i bacini stracolmi: l’acqua sprecata per evitare disastri, prima dei mesi di siccitàFamiglie sfollate, strade interrotte, scuole chiuse, ponti crollati, ma anche il timore per i bacini pieni, che non possono più accogliere altra... Temi più discussi: Moulinex, imperdibile 65% di sconto sullo spremiagrumi Vitapress; I migliori purificatori d’aria per casa nel 2026, i modelli più efficaci per respirare meglio; Migliori marche robot lavapavimenti (aprile 2026); Migliori robot piscina: guida all’acquisto (aprile 2026). Perché dovresti pulire i filtri dell’aria condizionata ogni estateQuando le giornate si fanno calde, accendere l’aria condizionata diventa quasi un gesto istintivo. Ma c’è un aspetto che molti trascurano: la manutenzione dei filtri. Se non vengono puliti ... gazzetta.it Come e quante volte dovresti pulire il purificatore d’aria? Guida completa alla manutenzioneI purificatori moderni utilizzano dei sistemi di filtrazione multipli che combinano diverse tecnologie. Ci sono i filtri HEPA (High-Efficiency Particulate Air), capaci di catturare il 99,97% delle ... greenme.it NUOVI ARTICOLI APPENA CARICATI PRIMAVERA ESTATE Vinted aq3p ( nei filtri cliccate dal più recente per vedere tutti i capi appena caricati) Grazie facebook È un piacere accogliere Figeva Filtri come nuovo Associato Motus-E x.com