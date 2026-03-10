Scavalca il guardrail e minaccia di lanciarsi nel vuoto | salvato da due persone

Nella giornata di lunedì, intorno alle 13, un uomo ha scavalcato un guardrail e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Due persone presenti sul luogo sono intervenute e sono riuscite a salvarlo, impedendo che il gesto si concretizzasse. La situazione è stata gestita sul momento, senza che ci siano state conseguenze gravi o interventi delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Sventato un tentativo di suicidio nella giornata di lunedì attorno alle ore 13 circa. Due uomini coraggiosi hanno salvato un 55enne che aveva scavalcato il guardrail di un cavalcavia sulla Statale 7bis collegante tra Monteforte Irpino ed Atripalda con l’evidente intenzione di lanciarsi nella profonda scarpata sottostante. Molti automobilisti in transito hanno notato la drammatica scena ed hanno accostato subito sul ciglio stradale allarmati ed hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Tra questi automobilisti, un cittadino aveva capito le reali intenzioni del 55enne e successivamente un Sovrintendente della Polizia di Stato di Benevento, A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scavalca il guardrail e minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvato da due persone Articoli correlati Capodanno da brividi: Carabinieri salvano un uomo che voleva lanciarsi nel vuotoLa Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto una telefonata intorno alle 05:30 da un familiare disperato. Afferrato per un braccio prima di lanciarsi nel vuoto: polizia salva un uomoPrato, 23 dicembre 2025 – Voleva gettarsi dal tetto della propria abitazione, ma è stato salvato in extremis grazie al tempestivo intervento della... Contenuti utili per approfondire Scavalca il guardrail e minaccia di... Discussioni sull' argomento Auto della polizia speronata durante un inseguimento esce di strada: feriti due agenti; Poliziotto metropolitano scavalca il guardrail ferma un'auto e insegue motociclista contromano: scene da film sulla sp 231. Scende dall'auto dopo l'incidente in autostrada, scavalca il guardrail ma viene travolto e ucciso: il 47enne è stato trascinato per 70 metriTRIESTE - Scavalca il guardrail in autostrada, poi viene investito e ucciso dall'auto in transito nella corsa di marcia opposta. È accaduto nella notte di lunedì 21 luglio a Trieste, sul raccordo ... ilgazzettino.it Sotto effetto di cocaina, scavalca il guardrail e cammina tra le auto verso l’autostradaSotto l’effetto di cocaina, scavalca il guardrail e cammina tra le auto verso l’autostrada. È successo a Rho, nella periferia a nord-ovest di Milano, dove nel pomeriggio del 4 settembre un uomo è ... ilfattoquotidiano.it Cinque punti di penalizzazione al Trapani. Il Siracusa lo scavalca in classifica - facebook.com facebook Giovane scavalca il parapetto del ponte Isabella a Torino, salvato dagli agenti di polizia x.com