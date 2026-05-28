Scatta l' allerta meteo | in arrivo sul casertano temporali e grandine

Alle 13 di oggi, un’allerta gialla è scattata in tutto il territorio del casertano, prevista fino alle 20. Sono attesi temporali improvvisi, raffiche di vento e grandine. La Protezione Civile segnala possibili criticità idrogeologiche legate alle piogge intense e ai fenomeni atmosferici violenti in corso. La situazione potrebbe portare a problemi di allagamenti e danni alle strutture.

Temporali improvvisi, raffiche di vento, grandine e possibili criticità idrogeologiche. È questo lo scenario previsto dalla Protezione Civile della Regione Campania che ha emanato un’allerta meteo di livello giallo valida dalle ore 13 alle ore 20 di oggi, giovedì 28 maggio, su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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