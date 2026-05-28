Le squadre del calcio dilettantistico hanno iniziato le operazioni di mercato per la stagione 202526, anche se quella attuale non si è ancora conclusa. Nei primi giorni sono stati già conclusi alcuni trasferimenti, mentre molte società stanno definendo le strategie per le prossime competizioni. La campagna di acquisti e cessioni sta prendendo forma, con diversi movimenti già annunciati. La pianificazione del mercato si concentra su rinforzi e cambiamenti nelle rose delle squadre dilettantistiche.

La stagione 202526 non è ancora finita, ma sono tante le società del calcio dilettantistico che stanno già lavorando in vista del futuro. E tra conferme ed addii, sono già stati ufficializzati i primi "colpi" di mercato, riferiti soprattutto alla panchina. Iniziando dalla Promozione e dallo Jolo: manca ancora la conferma ufficiale, ma ci sono molteplici indizi che lasciano presagire come il prosieguo dell’avventura del tecnico Luigi Ambrosio alla guida della prima squadra sia una formalità (salvo sorprese). Di certo c’è che Ambrosio dovrà individuare un nuovo allenatore in seconda, considerando che Giacomo Perna ha lasciato il club per assumere la guida del Montemurlo (scendendo in Seconda Categoria). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta il calciomercato. Ecco subito i primi colpi

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