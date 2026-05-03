La Roma ha avviato le trattative per il calciomercato in vista della prossima sessione di trasferimenti. Il nuovo allenatore ha già fornito indicazioni precise riguardo alle operazioni da portare a termine, e nelle ultime settimane sono state avanzate quattro richieste ufficiali. La società sta lavorando per soddisfare le esigenze del tecnico, in attesa di definire i dettagli per i futuri acquisti.

La Roma ha iniziato a definire la propria strategia per la prossima sessione di trasferimenti, seguendo le direttive chiare e precise fornite dal nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’allenatore avrebbe già consegnato alla dirigenza giallorossa una lista di quattro interventi prioritari necessari per rendere la rosa funzionale al suo credo tattico. Al centro del progetto di restyling non c’è una rivoluzione totale, bensì una serie di innesti mirati volti a potenziare la produzione offensiva e la solidità delle fasce, elementi che da sempre rappresentano il cuore del gioco del tecnico ex Atalanta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, le richieste di Gasperini: 4 colpi subito

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