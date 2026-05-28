La polizia ha effettuato una perquisizione nella sede di un partito socialista in Spagna. Sánchez ha dichiarato di non voler dimettersi. La notizia ha suscitato discussioni politiche nel paese. La vicenda riguarda un’indagine in corso e non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’azione delle forze dell’ordine. La posizione del leader socialista è stata comunicata pubblicamente, mentre le autorità non hanno ancora rilasciato ulteriori informazioni. La situazione resta in evoluzione.

Fare "come Sánchez" è, da diversi mesi, il mantra della sinistra italiana. Pedro Sánchez il pacifista, ultimo sopravvissuto della stagione renziana delle camicie bianche (correva l’anno 2014: la foto di gruppo con il leader spagnolo, Matteo Renzi, Manuel Valls, Achim Post e Diederik Samsom è da tempo negli annali). Pedro Sánchez il frontista, giunto in Italia per incontrare ieri il Papa ed Elly Schlein, ma non Giorgia Meloni, il leader che si oppone al fellone Donald Trump e all’aumento delle spese militari. Tutto schleinianamente perfetto, tutto molto bello. La Spagna è un modello e in effetti cresce più dell’Italia: secondo le stime del Fondo monetario internazionale nel 2025 il Pil della Spagna è cresciuto del 2,8 per cento, il doppio rispetto alla media dell’Eurozona (1,4 per cento). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scandalo socialisti in Spagna. Polizia nella sede di partito. Sánchez: "Non mi dimetto"

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