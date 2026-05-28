Gli Stati Uniti e l’Iran avevano annunciato un accordo, ma poche ore dopo le parti hanno ripreso a scambiarsi dichiarazioni contrapposte. Il governo americano ha affermato che un eventuale accordo sarà sottoscritto solo se sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, mentre Teheran ha mantenuto la disponibilità a negoziare. La situazione sembra complicarsi, con il rischio di un fallimento dei negoziati e di un ulteriore peggioramento delle relazioni tra i due paesi.

Sembrava tutto fatto: ieri da Teheran avevano annunciato un accordo con gli Stati Uniti. Dopo poche ore, però, le parti sono tornate a scambiarsi colpi proibiti, con il rischio concreto di far naufragare i negoziati. Resta da capire se a scatenare questo botta e risposta militare, tutto sommato ancora limitato, ma sufficiente a far temere una nuova escalation, sia stato proprio l’annuncio dell’intesa dato dalla TV iraniana ben prima che lo potesse fare Donald Trump, oppure se sia stato provocato, come sostiene il Pentagono, dai pasdaran, che avrebbero lanciato alcuni “colpi di avvertimento” contro quattro navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scambio di colpi proibiti tra Usa e Iran, Trump allontana la pace: “Accordo solo se per noi sarà conveniente”

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